عاجل
مشهد نادر لحوت يرفع ذيله للسماء.. فيديو
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة البيضاء لتزيين الحلويات

بوابة الوفد الإلكترونية

يفضل البعض مذاق الشوكولاتة البيضاء أكثر من الآخرى، فتتميز بمذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم، وتدخل أيضًا في صناعة الحلويات، لذا نقدم لك طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء لتزيين الحلويات.

 

صوص شوكولاتة بيضاء لتزيين الحلويات

المقادير

- حليب : نصف كوب (دافئ)

- سكر البودرة : نصف كوب

- حليب بودرة : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- الشوكولاتة البيضاء : 3 ملاعق كبيرة (مبشورة)

 

txt

نوع شوكولاتة شهير يهدد حياة الأطفال.. طبيبة تغذية تحذر الأمهات

طريقة التحضير

ضعي الحليب الدافئ، والسكر، والفانيليا، والحليب البودرة، وبرش الشوكولاتة البيضاء في وعاء.

اخفقي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج ويذوب السكر.

أضيفي الزيت فوق المزيج تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على صوص كريمي أبيض لتزيين الحلويات.

مواد متعلقة

طريقة عمل صوص الشوكولاتة بدون حليب

زي المطاعم| طريقة عمل صوص السينابون الأبيض

نوع شوكولاتة شهير يهدد حياة الأطفال.. طبيبة تغذية تحذر الأمهات

نوع شوكولاتة شهير يحمي من السكتة الدماغية.. طبيب يوصي بتناوله

اصنعي صوص الثومية على خطى المطاعم وتمتعي بمذاقها اللذيذ

قاومي الجوع المفاجئ وحضري صوص النعناع بالثوم| يقي من السرطان