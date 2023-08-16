أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة البيضاء لتزيين الحلويات

يفضل البعض مذاق الشوكولاتة البيضاء أكثر من الآخرى، فتتميز بمذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم، وتدخل أيضًا في صناعة الحلويات، لذا نقدم لك طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء لتزيين الحلويات.

صوص شوكولاتة بيضاء لتزيين الحلويات

المقادير

- حليب : نصف كوب (دافئ)

- سكر البودرة : نصف كوب

- حليب بودرة : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- الشوكولاتة البيضاء : 3 ملاعق كبيرة (مبشورة)

طريقة التحضير

ضعي الحليب الدافئ، والسكر، والفانيليا، والحليب البودرة، وبرش الشوكولاتة البيضاء في وعاء.

اخفقي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج ويذوب السكر.

أضيفي الزيت فوق المزيج تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على صوص كريمي أبيض لتزيين الحلويات.