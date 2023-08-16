منتخب السعودية يستعد لكأس آسيا 2023 بمعسكر نيوكاسل

يستعد الفريق الأول لمنتخب السعودية لمنافسات كأس آسيا 2023، بمعسكر بمدينة نيوكاسل أحد مدن مملكة إنجلترا.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تنظيم معسكرًا إعداديًا للمنتخب السعودي الأول، في مدينة نيوكاسل، ضمن فترة أيام الفيفا الدولية خلال سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023، التي تحتضنها الدوحة العاصمة القطرية.

وكتب حساب المنتخب السعودي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «رحلتنا القادمة استعدادًا لكأس آسيا 2023، من نيوكاسل مباراتان وديتان تجهز صقورنا».



ومن المقرر أن يخوض «الأخضر» خلال معسكره الذي يستمر لمدة 10 أيام، مواجهتان تجريبيتان، الأولى أمام منتخب كوستاريكا، 8 سبتمبر، فيما يلاقي كوريا الجنوبية، في الـ12 من الشهر ذاته، وتلعب كلا المباراتين على ملعب سانت جيمس بارك، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وسيتم طرح التذاكر مبكرًا عبر موقع حجوزات الفريق الإنجليزي.



يذكر أن المنتخب السعودي، يأتي في المجموعة الـ6، ضمن منافسات كأس آسيا 2023، إلى جانب منتخبات: عمان، جيرجيزستان، وتايلاند.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغيزستان، تايلاند.

جيسوس يقترب من خلافة رينارد

وكشفت تقارير صحفية، أن البرتغالى خورخي جيسوس، أصبح قريبا من تولى تدريب المنتخب السعودي، خلفا للفرنسي هيرفى رينارد، والذى رحل عقب نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر، من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وستكون بطولة كأس أمم أسيا، المقرر لها فى شهر يناير من العام المقبل، المهمة الأولي لجيسوس مع منتخب الأخضر السعودي.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أكد قبل أيام أن مدرب منتخب السعودية الجديد سيكون من المدرسة الأوروبية وليس اللاتينية.

يذكر أن وجّه الإيطالي روبرتو مانشيني صدمة قوية لمنتخب السعودية، بعد خروجه عن صمته وتوضيح أسباب رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا منذ يومين.

وتحدث مانشيني عن أسباب تقدمه بالاستقالة من تدريب المنتخب الإيطالي، موضحًا أنه ليس لمنتخب السعودية دخلًا في قراره بمغادرة تدريب الأزوري.

وأكدت تقارير صحفية أن روبرتو مانشيني قد تلقى عرضًا من المنتخب السعودي لمدة 3 سنوات مقابل 25 مليون يورو، ولكنه قرر التفكير في الأمر خلال الفترة المقبلة.