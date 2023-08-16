مجلس أمناء يشكر الرئيس السيسي.. ويثمِّنُ الجهود المبذولة من المقررين والمشاركين كافة

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية كافة، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وثمَّن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من المقررين والمشاركين كافة في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر والامتنان للمُشاركين كافة في إعداد وصياغة المُخرجات الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم إعدادها في صورتها النهائية خلال جلسات اللجان الخاصة المتخصصة المعنية.

قال الرئيس السيسي، إنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية كافة.

أكد الرئيس السيسي إحالة جميع هذه المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، الأربعاء، عددًا من المخرجات التي انتهت من إعدادها لجان صياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار.

وعقدت هذه اللجان خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان: "إن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور".