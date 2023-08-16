وزير التعليم يتعهد للنائب أحمد قورة بحل المشكلات التعليمية داخل دار السلام

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمكتبه مع النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وذلك لبحث المطالب التعليمية لجماهير وأهالى محافظة سوهاج بصفة عامة وجماهير وأهالى مركز دار السلام بصفة خاصة



وأعرب النائب أحمد عبد السلام قورة فى تصريحات له عقب اللقاء عن تفاؤله بمستقبل التعليم فى مصر خاصة أن الدكتور رضا حجازى لديه خبرات كبيرة ومتعددة وعلى معرفة تامة بجميع التحديات والمشكلات التى تواجه منظومة تطوير وتحديث التعليم ياعتباره واحداً من اهم خبراء التعليم في مصر

مشيداً بحرص الوزير على الحوار الهادف وتبادل الآراء والأفكار بيني وبينه ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة التحية والتقدير للدكتور رضا حجازى بعد استماعه بكل اهتمام لجميع بدأ المشكلات والتحديات التي يواجهها التعليم فى دار السلام واستعراض لأهم الاحتياجات والمطالب التي يجب العمل عليها لتحسين الوضع التعليمي مؤكداً أن الدكتور رضا حجازى تعهد بمواجهة التحديات وتلبية مطالب جماهير دار السلام خاصه أن الوزير استمع بانتباه واهتمام شديدين وأعرب عن رغبته الصادقة في إيجاد حلول فعالة لتلك القضايا.



وقال النائب أحمد عبد السلام قورة لقد شعرت بالارتياح لاستجابة وزير التعليم لمخاوفنا ومطالبنا، وتعبيره عن استعداده للعمل على تنفيذ التغييرات اللازمة وقدم لي معلومات قيمة حول الخطط والإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين نظام التعليم، وذلك بناءً على الخبرة والاستراتيجيات الواضحة التي يمتلكها.



وكان هذا اللقاء فرصة رائعة للعمل بشكل مباشر مع وزير التعليم وتقديم الملاحظات والاقتراحات المهمة. وأشعر بالثقة الكبيرة في قدرته على تطبيق التغييرات اللازمة وتحقيق التحسين المستدام في نظام التعليم معرباً عن أمله فى أن يكون لهذا اللقاء نتائج إيجابية وتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها المدارس والطلاب. وستظل متابعة هذه القضايا دعما لتحقيق تطور حقيقي في ميدان التعليم كما أننى سأواصل العمل، وسأظل أعمل بجد لتحقيق تحسينات حقيقية في نظامنا التعليمي وسوف أواصل مشاركة التحديات والاحتياجات مع الجميع والعمل جنبًا إلى جنب لمستقبل أفضل للتعليم في بلدنا.