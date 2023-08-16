الرئيس السيسي يحيل مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر والامتنان لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة المُخرجات الصادرة عن الحوار الوطني والتي تم إعدادها في صورتها النهائية خلال جلسات اللجان الخاصة المتخصصة المعنية.

وقال الرئيس السيسي إنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعي.

وأكد الرئيس السيسي على إحالة جميع هذه المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، مشيرا إلى أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، الأربعاء، عددا من المخرجات التي انتهت من إعدادها لجان صياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار.

وكانت هذه اللجان قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور.