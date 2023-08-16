نقص فيتامين K يسبب مشاكل خطيرة في الرئة.. دراسة تكشف مفاجأة

يساعد فيتامين K في صنع البروتينات المختلفة اللازمة لتخثر الدم وبناء العظام، و البروثرومبين هو بروتين يعتمد على فيتامين K ويتدخل بشكل مباشر في تخثر الدم، و Osteocalcin هو بروتين آخر يتطلب فيتامين K لإنتاج أنسجة عظام صحية.

فيتامين ك هو في الواقع مجموعة من المركبات. يبدو أن أهم هذه المركبات هو فيتامين ك 1 وفيتامين ك 2، و يتم الحصول على فيتامين ك 1 من الخضر الورقية وبعض الخضروات الأخر، و فيتامين K2 عبارة عن مجموعة من المركبات التي يتم الحصول عليها بشكل كبير من اللحوم والجبن والبيض ، ويتم تصنيعها بواسطة البكتيريا.

ويمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين ك إلى زيادة خطر حدوث نزيف خارج عن السيطرة، وفي حين أن نقص فيتامين K نادر عند البالغين ، إلا أنه شائع جدًا عند الأطفال حديثي الولادة. يعتبر حقنة واحدة من فيتامين ك لحديثي الولادة أمرًا قياسيًا. يستخدم فيتامين ك أيضًا لمواجهة جرعة زائدة من مميع الدم الكومادين.

وأجرت دراسة على حوالي 4000 مشارك ، تتراوح أعمارهم بين 24 و 77 عامًا، اختبارًا لوظائف الرئة وأعطوا عينات من الدم، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف إنديا".

يساعد اختبار وظائف الرئة - اختبار قياس التنفس - في تشخيص بعض حالات الرئة ومراقبتها عن طريق قياس كمية الهواء التي يمكنك زفيرها.

أجاب المشاركون أيضًا على أسئلة حول خياراتهم الصحية ونمط حياتهم تم نشر نتائج البحث في مجلة ERJ Open Research.

مشاكل صحية محتملة في الرئة

كشفت البيانات أن علامة الدم المنخفضة لفيتامين K كان لها سعة رئوية منخفضة في اختبار قياس التنفس.

كان المشاركون الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K أكثر عرضة للقول إنهم يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الربو أو الصفير.

قال الدكتور توركيل جيسبرسن: "على حد علمنا ، هذه هي الدراسة الأولى حول فيتامين K ووظيفة الرئة في عدد كبير من السكان.

تشير النتائج إلى أن فيتامين K يمكن أن يلعب دورًا في الحفاظ على صحة الرئتين".

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة سيستفيدون من تناول مكملات فيتامين ك.