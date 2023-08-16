كأس العالم للسيدات.. إنجلترا إلى نهائي المونديال على حساب أستراليا

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيره الأسترالي بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وشهدت مواجهة إنجلترا أمام أستراليا سيطرة إنجليزية على مجربات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 60%، مقابل 40% للسيدات الأستراليات.

تقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق إيلا تون في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل سامانتا كير لأستراليا في الدقيقة 63.

وعادت إنجلترا للتقدم من جديد في النتيجة عن طريق لورين هيمب في الدقيقة 71، وضاعفت أليسيا روسو التقدم للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 86، لتصبح النتيجة 3/1.

واستطاع منتخب سيدات إنجلترا بلوغ نهائي البطولة، ليضربن موعدًا قويًا مع إسبانيا في المباراة النهائية، والتي ستقام في العاشرة من مساء الأحد المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي نجح في التأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا فى الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

بينما حجز منتخب أستراليا بطاقة التأهل بذات الدور بعد هزيمة الدنمارك بهدفين دون رد.