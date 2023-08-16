العراق: اعتقال 3 إرهابيين فى محافظة ديالى شرقى البلاد

أعلنت خلية الاعلام الأمنى فى العراق اليوم الأربعاء، اعتقال 3 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابى، فى محافظة ديالى شرقى البلاد.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أنه "استنادا لتوجيهاتِ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت قواتنا من القبض على ثلاثة تجار مخدرات ينتمون لعصابات (داعش) الإرهابي في خانقين ناحية قرة تبة".

وتشن القوات الأمنية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة بقايا تنظيم داعش في ربوع البلاد.

من جانب أخر أكدت السفيرة الأمريكية فى بغداد، إلينا رومانسكى، اليوم الأربعاء، حرص الولايات المتحدة على حماية الملكية الفكرية للعراق.

وقالت رومانسكى خلال المنتدى الثالث لتحسين بيئة الأعمال في العراق، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن هناك الكثير من الشباب العراقيين المبدعين الذين أنشأوا الكثير من الأعمال الفكرية المتميزة، معربة عن أملها في بدء شراكة قوية بشأن حقوق الملكية الفكرية في العراق.

ونوهت السفيرة الأمريكية، بأن هذه الشراكة ستعمل على تحسين الاقتصاد في العراق من خلال حماية الإبداعات والابتكارات والاختراعات.