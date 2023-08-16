البابا تواضروس يطل على الأقباط في الاجتماع العام..الليلة

يطُل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الاجتماع العام الاسبوعي بمقر المرقسية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يأتي اللقاء بالتزامن مع فترة "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين 7 أغسطس الجاري، مستغرقًا 15 يومًا، ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.

شهد قداسة البابا، أمس الثلاثاء، اللقاء الثقافي بالمقر البابوي بالإسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، عدد من المهتمين بالثقافة في الإسكندرية.

استهل القمص أبرآم إميل، اللقاء بتقديم الترحيب بالحضور قدم نبذة تاريخية عن تأسيس كنيسة الإسكندرية على يد القديس مارمرقس الرسول والذي أسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، فضلًا عن دور الكنيسة الثقافي على مر العصور منذ القرن الأول وحتى وقتنا الحالي في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني الملقب بـ "بابا المحبة".

أشهر مأكولات الأقباط في صوم العذراء

يمتنع الصائمون في هذه الفترة عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات النباتية واستخدام الزيت فقط،ويسمح بتناول الأسماك باعتبارهة من أصوام الدرجةالثانية، ولكن هناك البعض يمتنع عن أكل الأسماك، ويكتفي بعمل "الدقة" المكونة من "السمسم والملح والبهارات المطحونة"، وأيضًا تشتهل أكلة فرعونية تعرف بـ"الشلولو" وهى عبارة عن ملوخية ناشفة" ويضاف إليها الماء البارد بالإضافة إلى الثوم والبصل النيء.