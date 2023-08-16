إزالة فورية لحالة تعد بقرية الكلح الغربي بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لازالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف داخل الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة بقرية الكلح الغربي بنجع حمادي.

جاء ذلك بحضور مصطفى محمود رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة ، عبارة عن حوائط واسوار بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 100 متر تقريبا وبارتفاع 2متر بالكلح الغربى ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهحورة وتمت الازالة، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مضيفا ان ذلك يأتى في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.