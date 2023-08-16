الأجهزة الأمنية تضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص، وسيدة – مقيمان بدائرة القسم) مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

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بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (سيدتين)، طـرف ثانى (أحد الأشخاص ونجله) ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.. بسبب خلافات بينهم قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش"تجاه الطرف الأول.. ونتج عن ذلكحدوث إصابة المجنى عليهما المشار إليها "واللذان تصادف مرورهما بمحل الواقعة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.