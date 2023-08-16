رياح وأمواج مرتفعة.. نصائح للمصطافين قبل نزول البحر تجنبًا للغرق

الأرصاد حذرت فى الساعات الماضية من نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج، وعلى الرغم من ذلك لم يلتزم الكثير من المصطافين بتعليمات المسئولين على الشواطئ، مما يسبب تعدد حالات الغرق.

إصدارات بيان من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن تعليمات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والتي تهدف إلى رفع درجة الوعى عند المصطافين بهدف الحفاظ عليهم وعلى أولادهم من الغرق، ومن أي مخاطر تؤدي للإصابة أو فقدان للحياة.

تستعرض الوفد فى السطور التالية بعض التعليمات التى تم الإعلان عنها حفاظا على الأرواح فى ظل ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الجو :

لابد من أن تكون السباحة في المنطقة التى يتواجد بها المنقذ.

اتباع تعليمات المنقذين أثناء التواجد فى البحر.

الالتزام بالتعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة على الشواطئ.

تحذير لعدم محترفي السباحة بعدم نزول البحر وضرورة وجود مرافق أو صديق يجيد السباحة أثناء نزول البحر.

يجب تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ، لتكون قادر لإنقاذ نفسك أو غيرك.

في حال تواجد أطفال، لابد من متابعتهم ومراقبتهم طوال الوقت، خاصة أثناء نزولهم البحر حفاظًا على سلامتهم وحياتهم.

عدم استخدام أطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية، لأنها تساعد على سحب الشخص أثناء السباحة لداخل البحر.

ضرورة عدم القفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عالي في داخل مياه البحر.

حال مشاهدة شخص في خطر وعدم وجود القدرة على مساعدته، يجب الاستعانة بالمنقذين والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينًا أو يسارًا.

والجدير بالذكر قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية ، أننا نشهد استمرار تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية مقارنة بالأيام الماضية، حيث نتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى المصحوب بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بالبحر المتوسط معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها.

وأشارت "غانم"، أن نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة في فترة الصباح لتحجب جزءً من أشعة الشمس ما يساعد على تلطيف الأجواء.

تفاصيل حالة الطقس:

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 إلى 34 درجة مئوية في الظل والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، موضحة أن الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب الصعيد نهارًا، معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية ليلًا، مع وجود نشاط للرياح ليلًا يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بنسب الرطوبة.

كما أن هناك نشاط للرياح يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وهي غير مؤهلة لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، منوهة بأن البحر المتوسط يشهد ارتفاع للأمواج يصل لـ 2.5 متر، مناشدة المصطافين بمطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد بالحذر الشديد وعدم التعمق داخل البحر المتوسط والتواجد بمنطقة قريبة من الشط، مشيرة إلى أن هناك استمرار لفرص تساقط الأمطار الخفيفة للمتوسطة على سانت كاترين ودهب وطابا، والتي قد تؤدي لتكون السيول على سانت كاترين نتيجة طبيعتها الجبلية، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.