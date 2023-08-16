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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في إطار السعي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر ثقافة العمل الحر..

الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة " حرفتك .. مهنتك " بمحافظة البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، فعاليات ورشتي الحرف اليدوية بمحافظة البحر الأحمر  ، والتي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " .

وكانت الورشة الأولي حول كيفية  صناعة  الكفرات ،  بمركز شباب القصير ، قدمتها المدربة انتصار احمد - مدربة الأشغال اليدوية  ، بحضور ١٥ فتاة من فتيات المركز .
وجاءت الورشة الثانية لصناعة الحقائب الكروشيه، بمركز شباب مبارك ، وقدمتها المدربة إسراء محمد ، بمشاركة  ١٥ فتاه وسيدة ، حيث تم تدريبهن علي أنواع الخيوط المستخدمه ،أساسيات القص ، والتصميم  ،والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي .

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع،  بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية  ، والتي تأتي دعما للحرف اليدويه والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية،  ونشر ثقافة العمل الحر  واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل ، وذلك انطلاقا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد  على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية .

"الشباب والرياضة " تنفذ فعاليات الفوج الأول  من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة رأس البر


كما نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية  فعاليات الفوج الأول من رحلات  إعرف بلدك  إلى مدينة رأس البر" ، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ - ١٤ أغسطس الجاري ،  بمشاركة ٥٠شاب وفتاة من محافظة  الوادي الجديد ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا  .

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة رأس البر  ،وزيارة منطقة اللسان والممشي السياحي ومنطقة الجربي ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين .