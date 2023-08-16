الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة " حرفتك .. مهنتك " بمحافظة البحر الأحمر

في إطار السعي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر ثقافة العمل الحر..

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، فعاليات ورشتي الحرف اليدوية بمحافظة البحر الأحمر ، والتي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " .

وكانت الورشة الأولي حول كيفية صناعة الكفرات ، بمركز شباب القصير ، قدمتها المدربة انتصار احمد - مدربة الأشغال اليدوية ، بحضور ١٥ فتاة من فتيات المركز .

وجاءت الورشة الثانية لصناعة الحقائب الكروشيه، بمركز شباب مبارك ، وقدمتها المدربة إسراء محمد ، بمشاركة ١٥ فتاه وسيدة ، حيث تم تدريبهن علي أنواع الخيوط المستخدمه ،أساسيات القص ، والتصميم ،والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي .

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع، بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدويه والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل ، وذلك انطلاقا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية .

"الشباب والرياضة " تنفذ فعاليات الفوج الأول من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة رأس البر



كما نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية فعاليات الفوج الأول من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة رأس البر" ، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ - ١٤ أغسطس الجاري ، بمشاركة ٥٠شاب وفتاة من محافظة الوادي الجديد ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا .

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة رأس البر ،وزيارة منطقة اللسان والممشي السياحي ومنطقة الجربي ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين .