عاجل
الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها نجوم الكرسي تظهر الليلة في السماء.. تابعوها
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شاب في ظروف غامضة بنجع سعيد بقنا

لقي شاب حتفه، اليوم الأربعاء، بطلق ناري، في ظروف غامضة بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بوسط محافظة قنا.

وفاة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية نجع سعيد

  وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوفاة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا.   

وبالفحص تبين وفاة شريف أشرف على رسلان، يبلغ من العمر 30 عاما، بطلق ناري أعلى الصدر في ظروف غامضة بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا.   

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة.