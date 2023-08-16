وفاة شاب في ظروف غامضة بنجع سعيد بقنا

لقي شاب حتفه، اليوم الأربعاء، بطلق ناري، في ظروف غامضة بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بوسط محافظة قنا.

وفاة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية نجع سعيد

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوفاة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا.

وبالفحص تبين وفاة شريف أشرف على رسلان، يبلغ من العمر 30 عاما، بطلق ناري أعلى الصدر في ظروف غامضة بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة.