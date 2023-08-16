"أولاد حريم كريم".. تعرف على قصة الفيلم من البرومو| علاقة حب جديدة

ينتظر محبو فيلم "حريم كريم" والذي عُرض عام 2005، الجزء الثاني منه "أولاد حريم كريم"، ليشاهدوا فيلمًا رومانسيًا ممزوجًا بالكوميديا والتي تتناسب مع جميع الأعمار.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

قصة فيلم أولاد حريم كريم من البرومو

وتم طرح برومو الفيلم، ليزيد تشويق الجمهور، فأصبح لمصطفى قمر (كريم الحسيني) ابنة وتجسد شخصيتها الفنانة رنا رئيس، أما داليا البحيري يكون لها ابن ويجسده الفنان تيام قمر، الذي يقع في حب ابنة كريم، إلا أنه يحاول شاب آخر أن يسرقها منه، ويجسد الشخصية الفنان الشاب يوسف عمر، كما يقع كريم في حب بشرى وهي من الشخصيات الجديدة التي ظهرت في هذا الجزء.

ولم يستطع زوج داليا البحيري (خالد سرحان) إخفاء شعوره بالغيرة عندما قرأ اسم "كريم الحسيني" على إحدى عبوات مستحضرات التجميل الخاصة بها.

موعد عرض فيلم "أولاد حريم كريم"

وسوف يُعرض فيلم أولاد حريم كريم في 30 أغسطس من الشهر الجاري، وهو من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، بالإضافة لعدد من الوجوه الجديدة الأخرى، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

وكشف الفنان مصطفى قمر أن فكرة الجزء الثاني من حريم كريم كانت مقترحة منذ عامين إلا أن الأغلب لم يقتنعوا بها، وقال خلال حواره مع الإعلامية سهير جودة: "فكرة الجزء التاني ظهرت بإن كان فيه اقتراح كده ما يلا نعمل جزء تاني، وأغلب الناس مكانوش مقتنعين إن ده هيحصل، ده من سنتين الكلام ده، لغاية ما الأستاذة زينب عزيز والأستاذ علي إدريس قعدت معاهم قاعدة حلوة كده وقالوا يلا نكتب، قولت يلا، طب وعلا قاعدة في أمريكا هتعرف تجيبها؟ قولت لهم آه هجيبها".

وأضاف: "قعدنا وكتبنا معالجة إن الموضوع هيبقى حلو، وزينب عاملة تشابك علاقات صعب جدًا، يعني لما يبقى فيه 14 ممثلا يطلعوا خلال ساعة ونص، وكل واحد مش عايزة تظلميه، وعايزة الموضوع يبقى حلو، فالفكرة بصراحة كانت صعبة في الأول والسيناريو طلع عبقري".

واستكمل: "فيه أربع أغاني في الفيلم من ألحاني، وفي غنوة عاملين عليها دعاية الفيلم مش موجودة فيه".