بشرى تستعرض جمالها بالأزرق الساحر.. و"أولاد حريم كريم" على الأبواب

خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها وقوامها الممشوق الجذاب بفستان سهرة مبهج اللون.

بشرى

وبدت بشرى بفستان قصير بصيحة الكب وباللون الأزرق السماوي، ومطرز بالفصوص الكريستالية، وتميز بقماشة المكشكش ناحية الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، بالإضافة إلى إكستنشن طويل يعطي لمسة جذابة وأنيقة للوك.

وانتعلت بشرى حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، كما تزينت بمجوهرات راقية مرصعة بالألماس، حيث ضمت أقراطا كبيرة الحجم ذات الشكل الدائري وخاتم في اليد اليمنى.

بشرى

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم.

ووضعت الفنانة بشرى مكياجًا مرتكزًا على رسمة العين، فإعتمدت الرموش الصناعية وظلال العين بدرجات البني المدرجة، بالإضافة إلى الكحل؛ لتحصل على عينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر نود، كما إختارت أحمر شفاه نفس اللون؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها الساحر.

بشرى وسالم هيكل

انفصال بشرى عن رجل الأعمال سالم هيكل

أكدت الفنانة بشرى سابقًا انفصالها عن رجل الأعمال سالم هيكل، مشيرةً إلى أن الطلاق وقع منذ فترة، بعد زواج دام 3 سنوات.

وأوضحت بشرى في آخر تصريحاتها: "الطلاق تمّ بمنتهى الود والاحترام والتفاهم ونحن ما زلنا أصدقاء".

وعن أسباب انفصالها ردّت: "هذا أمر شخصى لا أقبل من أحد التدخل فيه لأنه لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته".

في سياق آخر، تشارك الفنانة بشرى في فيلم "أولاد حريم كريم"، والذي من المقرر عرضه يوم 30 من الشهر الجاري، وهو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" الذي عُرض عام 2005 وحقق نجاحًا لافتا حينها بسبب قصة الفيلم التي احتوت على تفاصيل متعددة بشأن حياة كريم والذي جسد دوره الفنان مصطفى قمر.

كواليس فيلم أولاد حريم كريم

أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"

ويشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم مجموعة من الفنانين الذين ظهروا في الجزء الأول وآخرون جدد مثل: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، أما عن الجدد: عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، بالإضافة لعدد من الوجوه الجديدة الآخرى، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.