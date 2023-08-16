اجتماع أديس أبابا.. القوى المدنية تقدم خارطة طريق للحل السياسي في السودان

أعلنت القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري خلال اجتماعها في أديس أبابا، التوافق على "بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لإنهاء الحرب وتأسيس وإعادة بناء الدولة".

الحل السياسي في السودان:

قال القوى في بيانها الختامي، إنه تم “الاتفاق على بناء جيش واحد قوي يعكس تنوع السودان، ويخضع للسلطة المدنية، والتأسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي على جميع المستويات”، وتضمنت الرؤية تأكيدًا أن يكون "نظام الحكم فيدراليًّا يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لأقاليم السودان في إدارة شئونها، وخطة لتبني نظام اقتصادي مختلط"، بالإضافة إلى "تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، ويشمل ذلك إنهاء هيمنة فلول النظام السابق، وإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة على أساس صحيح، يجعلها معبرة عن تعدد وتنوع السودان، وتلتزم بالمهنية والكفاءة وأسس الحكم الرشيد".

شددَّتْ القوى المدنية السودانية، على ضرورة أن "تنتهي هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين والعدالة الاجتماعية والانتقالية والمحاسبة والشفافية، وتوازن المصالح بين المركز والأقاليم".

طالبت بضرورة "حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين، ووقف جميع أنواع الانتهاكات فورًا، وإجراء تحقيق مستقل حولها"، مؤكدة استمرار تواصلها، مع حكومات دول الإقليم ومخاطبتها بشأن المزيد من الدعم والمساعدة لتحفيف معاناة السودانيين الفارين من الحرب.

يأتي ذلك، مع دخول الاقتتال في السودان، بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، شهره الرابع.

كان البرهان تحدث في عيد الجيش التاسع والستين عن أكبر مؤامرة يواجهها السودان في تاريخه، مقدِّمًا رؤيته لمسار الحل السياسي في البلاد.