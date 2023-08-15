السودان.. الطيران المدني يعيد فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية

قررت سلطات الطيران المدني في السودان فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووفقا لإعلان سابق من المفترض أن ينتهي آخر إغلق معلن للمجال الجوي السوداني اليوم الثلاثاء 15 أغسطس.

وكانت سلطة الطيران المدني تستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع الصراع في منتصف أبريل.

وكان الحادي والثلاثون من يوليو الماضي شهد صدور قرار من سلطات الطيران المدني السوداني بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى ١٥ أغسطس.

وأعلنت سلطة الطيران المدني تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى ١٥ أغسطس ٢٠٢٣م .

واستثنى قرار التمديد الذي صدر في نشرة طيارين (نوتام) رحلات المساعدات الإنسانية .

تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة السودانية الخرطوم، يأتى هذا في الوقت الذي تجتمع فيه القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطارى، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة جديدة لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف إبريل الماضى، فيما تشهد ولاية جنوب دارفور نزاعًا قبليًا عنيفًا أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة العشرات، خلال 3 أيام.

ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية، عن مسؤولين في دارفور، قولهم إن ولاية جنوب دارفور تأثرت بالقتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي بدأ في العاصمة الخرطوم وامتد ليشمل 4 من أصل 5 ولايات في دارفور، حيث شهدت مدينة نيالا ومناطق كاس وأم دافوق ومرشنج قتالًا ضاريًا خلّف أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأوضحت الصحيفة أنه على مدار الـ3 أيام الماضية، شهدت مناطق واسعة في محلية كبم والوحدة الإدارية أم لباسة، الواقعتين جنوب غرب نيالا، أعمال عنف ذات طابع قبلى بين السلامات والبنى هلبة، وهما من القبائل العربية بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا وإصابة العشرات. وأدى تجدد الاشتباكات بين طرفى الصراع إلى مصرع 3 سيدات وإصابة 6 آخرين في حى دريج بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربى البلاد، جراء سقوط 4 قذائف.

وتأتى هذه الاشتباكات بالتزامن مع التصعيد في الخرطوم، التي شهدت قصفًا بالمدفعية نفذه الجيش ضد تمركزات قوات الدعم السريع، وتحديدًا في برى والشاطئ والصفا.

وكان الفريق عبدالفتاح البرهان قد أصدر في 4 أغسطس الجارى قرارًا بتشكيل لجنة لحصر جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع في البلاد، منذ اندلاع القتال في منتصف إبريل الماضى، وأجبرت نحو 4 ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

وفى العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان أدت لجنة جرائم الحرب التي شكلها مجلس السيادة، بقيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، القسم، وذلك لبدء مهامها المتعلقة برصد «جرائم» قوات الدعم السريع.

وكان «البرهان» أصدر في أغسطس الجارى قرارًا بتشكيل لجنة لحصر ما وصفها بـ«جرائم الحرب» وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع في البلاد، منذ اندلاع القتال في منتصف إبريل الماضى.

وسيكون من مهام اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخليًا وخارجيًا، وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية عقد اجتماع للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق ‏الإطارى، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، لبحث سبل وقف الحرب في السودان ومناقشة أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب، وعودة المسار المدنى الديمقراطى للبلاد.

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