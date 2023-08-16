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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سيطرة مصرية على المراكز الأولى في بطولة الجودو بالعلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

شهدت بطولة الجودو، سيطرة مصرية على المراكز الأولى، وتستمر فعاليات البطولة وفقا للجدول، وتُقام على فترتين الصباحية والمسائية، وتبدأ الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الواحدة والنصف مساءً، ومن ثم فترة استراحة لنحو ساعة، لتبدأ الفترة الثانية المسائية من 3 مساءً حتى السابعة والنصف مساءً.

مدينة العلمين الجديدة

وتستوعب مدينة العلمين الجديدة كونها مدينة سياحية عالمية مختلفة ومميزة، ملايين الأحداث والفعاليات بأفضل صور التنظيم، وتواصل النسخة الأولى من مهرجان العلمين فعالياتها وأنشطتها، واستطاع خلال 35 يوما منذ انطلاقه في 13 يوليو خلق حالة صيفية فريدة ومميزة على ساحل البحر من خلال الفعاليات والأحداث المقامة.

وانطلقت البطولة العربية للجودو، أمس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتستمر لمدة 4 أيام حتى 18 أغسطس، وتقام بطولة الجودو، في صالة مغطاة وكانت مليئة بالمنافسات القوية للغاية بين لاعبين من مصر ومختلف الدول العربية، بمشاركة 18 اتحادًا عربيًا.

 

وتضم البطولة منافسات للشباب والفتيات فردي وجماعي، مقسمة للبراعم والناشئين والأشبال وغيرهم، جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية. 

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