الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب عدم قبول كارت شحن عداد"الكهرباء"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى"فيسبوك"أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

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تستعرض الوفد فى السطور التالية أسباب رفض العداد لشحنة كارت الكهرباء: 

  1. الكارت لا يعمل «تالف».
  2. عدم تنشيط وتحديث الكارت.
  3. الكارت به شحنة لا يتم تفريغها من قبل.
  4. كارت الشحن المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.
  5. كارت الشحن لا يخص العداد ذاته.

 

وفيما يتعلق بمنافذ استقبال الشكاوى:

يوفران جهازي حماية المستهلك، وتنظيم مرفق الكهرباء 6 منافذ لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بالكهرباء، وهي على النحو الآتي:

 

-يتم استقبال الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز من هنـــا.

-يتم استقبال الشكاوى من خلال إيميل تلقي الشكاوى من هنـــا.

- تستقبل الشكاوى من خلال التوجه لمقر الجهاز في 1 شارع المهندس ماهر أباظة وراء نادي السكة الحديد بمدينة نصر.

- الاتصال على رقم 23421475 .

- من خلال الفاكس على رقم 23421471.

- من خلال الرقم البريدي 11811.

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