بيونج يانج تتهم واشنطن بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة حرب نووية

اتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.

وذكر الوزير نام - خلال المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أنه لا يمكن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات حتى تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري.. أما الآن في القوة المادية وحدها هي ما يمنع نشوب صراع نووي في المنطقة.

وأكد الوزير أن حل أي قضية من خلال الحوار أو المفاوضات غير مجد بالمرة حتى تعترف الولايات المتحدة بالانهيار الكامل لسياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتتخلى إلى الأبد وبشكل لا رجعة فيه عن مسار المواجهة العسكرية ضد كوريا الشمالية.

وأضاف أن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها تحول شبه الجزيرة الكورية إلى ميدان محتمل للحرب النووية مشيرا إلى أن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات ليس سوى صدى كلمات فارغ والطريقة الوحيدة والدقيقة لمنع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية تكمن في امتلاك رادع عسكري.

وأشار إلى أن واشنطن لن تقترح بصدق تعليقا مؤقتا للتدريبات المشتركة مع سيول أو رفضا لنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية أو تقليل عدد القوات في كوريا الجنوبية .

وقال "لكن وحتى في هذه الحالة نحن ندرك جيدا أن النية العدوانية الشريرة للولايات المتحدة لحرماننا من الأسلحة النووية وتدمير نظامنا بالقوة العسكرية لا يمكن أن تتغير قيد أنملة".