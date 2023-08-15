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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أغرب قرار في التاريخ من زعيم كوريا الشمالية

الزعيم الكوري
الزعيم الكوري

في قرار صادم .. أصدرت السلطات الكورية  تحذير للسكان بشأن استخدام الصحيفة الورقية الرسمية للبلاد في أغراض غير القراءة، وإلا سيتعرض مرتكب الجرم المذكور إلى السجن.

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كوريا الشمالية تطلق أغرب حملاتها الأمنية

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وأطلقت السلطات الكورية تحذيرها للسكان الذين يستخدمون صحيفة "رودونغ سينمون" الدعائية في لف سجائرهم، فضلا عن استخدامات أخرى تشمل تغطية الجدران ولف الطعام والخبز والحلوى  بالتعرض لعقوبات قاسية.

إدانة المدخنون بكوريا

ويرجع السبب وراء هذا القرار إلى عثور  السلطات على سجائر يحمل ورقها صور الزعيم كيم جونغ أون، ثم اكتشفت أنها من صحيفة "رودنغ سينمون"، مما يرجع الأمر إلى أن المدخنون "لم يحترموا ما يعتبر أعلى كرامة في البلاد" بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية .

ويقدر المدخنون في كوريا الشمالية صحيفة "رودونغ سينمون"، كثيرا لكونها تساعدهم في حل مشكلة ورق السجائر النادر في البلاد، كما يقول ناشطون، حيث قدرت احصائيات نسبة المدخنون بأنها الأعلى في العالم.. 

الزعيم الكوري مدخن بشراهة

ويشار إلى أن  كوريا الشمالية أصدرت قانونا في 2020 ينص على القواعد التي يجب على جميع المؤسسات والمنظمات والمواطنين "اتباعها لحماية أرواح الناس وصحتهم من التدخين، والملفت في الأمر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مدخن شره، وهو غالبا ما يشاهد وهو يحمل سيجارة خلال زياراته التفقدية بمختلف الإنحاء الكورية.

وكان تقرير صحافي لجريدة ميرور  أشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي ينفق ما يزيد عن 28 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) على أفضل أنواع التبغ له ولأصدقائه.

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