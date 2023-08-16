روسيا: إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية غرب موسكو

أعلنت روسيا، إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية في منطقة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

مسيّرات أوكرانية

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، عبر تليجرام، أنها أحبطت محاولة هجوم أوكراني عبر ثلاث مركبات جوية من دون طيار في منطقة كالوغا، في تمام الساعة الخامسة فجرًا.

وأكدت أن كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤدي لسقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تليجرام أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية.