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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اهتمام مالي بتعزيز التعاون العسكري التقني مع روسيا

ديمتري شوجاييف
ديمتري شوجاييف

 

صرح ديمتري شوجاييف مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني بأن القيادة العسكرية لجمهورية مالي مهتمة بتطوير وتعزيز التعاون العسكري التقني مع روسيا.

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ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن شوجاييف قوله: في منتدى الجيش 2023 إنه "فيما يتعلق بالتفاعل مع مالي: أولا وقبل كل شيء، يتم تنفيذ التعاون العسكري التقني بين بلدينا على أساس اتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في مارس 2003 .. وتعلن القيادة العسكرية لجمهورية مالي عن رغبتها في تطوير وتعزيز التعاون العسكري التقني مع روسيا".

 

ووفقًا لشوجاييف، يمتلك الجيش المالي كمية كبيرة من المعدات العسكرية السوفيتية الصنع في الخدمة.

 

وأضاف شوجاييف، أن "المتخصصين الروس يساعدون في تدريب العسكريين الماليين، الأمر الذي له تأثير إيجابي على جودة تشغيل المعدات المتاحة".

 

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض وأرض تدريب ألابينو ومطار كوبينكا خارج موسكو في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس. 

 

ويشارك في المعرض وبرنامج الأعمال حوالي 1500 شركة رائدة في صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى 85 شركة ومنظمة أجنبية من سبع دول.. المنتدى تنظمه وزارة الدفاع الروسية.

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