الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُعلن إحباط محاولة توغل أوكرانية في بريانسك

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أحبطت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، محاولة توغل القوات الأوكرانية لمنطقة بريانسك الروسية، حسب ما أفاد حاكم المنطقة.

 

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ونقلت وكالة رويترز عن ألكسندر بوغوماز، قوله في رسالة على تطبيق "تلغرام"، إن "القوات المسلحة الروسية منعت يوم الثلاثاء محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين عبور الحدود إلى منطقة بريانسك الروسية".

وأشار إلى أن محاولة التوغل حدثت بالقرب من بلدة بريانسك في كوركوفيتشي.
وتابع: "ليس هناك ضحايا، لكن تضرر المشروع الزراعي هناك".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا الادعاء.

وفي وقت سابق، قال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
وكتب الحاكم على تلغرام "دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار."
وأضاف إن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع.
ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.
هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.

 

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