ورشة فنية رسم وتلوين في بيت ثقافة سمالوط

قدم بيت ثقافة سمالوط في محافظة المنيا ورشة فنية رسم وتلوين بالتعاون مع الفنانة ماهيتاب نبيل. تأتي هذه الورشة كجزء من فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وهذا بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، علي تنظيم هذه الورشة التي اشتملت على عدد من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة. وشارك في تنظيم الورشة فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة.

حضر الورشة عدد كبير من المشاركين الذين استمتعوا بتعلم فنون الرسم والتلوين من الفنانة الموهوبة ماهيتاب نبيل. تعتبر نبيل من الفنانات المشهورات في المحافظة، حيث قدمت العديد من الورش الفنية والمعارض في مجال الرسم والتصوير.

تم تقديم فرصة للمشاركين في الورشة للتعرف على تقنيات الرسم المختلفة واكتشاف مواهبهم الفنية. قامت نبيل بشرح الأدوات المستخدمة في الرسم وطرق التلوين، وقامت بتقديم النصائح والملاحظات للمشاركين لتطوير قدراتهم الفنية.

قدم بيت ثقافة سمالوط هذه الورشة بهدف تعزيز المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وتحفيز الشباب على اكتشاف مهاراتهم الفنية والتعبير الإبداعي. يأمل المنظمون أن يكون لهذه الورشة تأثير إيجابي في تطوير المواهب وإلهام المشاركين لمتابعة شغفهم في مجال الفن والرسم.

تعد هذه الورشة الفنية جزءًا من الجهود المستمرة لوزارة الثقافة لتعزيز الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتوفير منصات للمبدعين الشباب لعرض مواهبهم وتطوير قدراتهم الفنية. من المتوقع أن يستمر بيت ثقافة سمالوط في تنظيم الفعاليات والورش الفنية المختلفة على مدار فصول العام القادمة، في تحقيق رؤية الثقافة كعنصر أساسي في حياة المجتمع

بيت ثقافة سمالوط يقيم ورشة فنية رسم وتلوين

بيت ثقافة سمالوط يقيم ورشة فنية رسم وتلوين

بيت ثقافة سمالوط يقيم ورشة فنية رسم وتلوين