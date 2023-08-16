بـ 65 جنيهًا للكيلو .. أسعار الدواجن بالأقصر اليوم الأربعاء 16 اغسطس

شهدت أسواق الدواجن في الأقصر، عودة لارتفاع الأسعار، حيث سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 63 جنيها، بينما بلغ سعر الفراخ البيضاء، 73 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكيلو للفراخ البلدي، 110جنيها، وسعر الفراخ الأمهات البلدى 65 جنيهًا للكيلو، بينما سعر الفراخ البلدى الأحمر بلغ 115 جنيها للكيلو.

أما أسعار البانيه، فقد سجل سعر الكيلو اليوم من 175 وحتى 180 جنيها، وسعر كيلو أوراك الفراخ بـ 85 جنيها، فيما سعر كيلو الصدور 85 جنيها، والأجنحة 60 جنيها للكيلو، والدبابيس 80 جنيهًا للكيلو.

أما الدبابيس المجمدة، تراوح سعر الكيلو بين 65 وحتى 77 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الشاورما 140 جنيها.

وعن أسعار البط البلدي، فسجل سعر كيلو الرومى البلدى 115 جنيها، وسعر كيلو البط البلدى 70 جنيها، أما البط المسكوفى فسجل 90 جنيها.