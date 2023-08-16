حفل ختامي للفوج الأول من معسكر إعداد القادة بجامعة الزقازيق

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات الحفل الختامى للفوج الأول من معسكر إعداد القادة السابع بالمدينة الجامعية تحت شعار « شباب الجمهورية الجديدة»، والذى تم تنظيمه تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد متولى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، خلال الفتره من ٥ - ٣٠ أغسطس٢٠٢٣م.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

تفقد رئيس الجامعة قبل بدء فعاليات الحفل؛ الأعمال الفنية واليدوية للطلاب المشاركين من مختلف كليات الجامعة بالمعسكر، والذى يقام هذا العام على مدار ثلاثة أسابيع متتالية يشارك فيها ثلاثة أفواج طلابية من مختلف كليات الجامعة، بواقع ١٧٥ طالبا في الفوج الأول .

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتخلل الحفل عددا من الفقرات المتنوعة مثل الغناء الفردي والكورال، بالإضافة إلى فقرة استعراضية خاصة بالجوالة، وعرض إستعراضى مقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت إشراف الدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال كلمته، رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب المشاركين فى جميع فعاليات وأنشطة المعسكر هذا العام، مشيرا إلى أهمية معسكر إعداد القادة نظرا لكونه يساهم فى إظهار وتنمية المواهب في مختلف الأنشطة الطلابية، وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والإنتماء وقيم السلام الإجتماعي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعي، وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكانياتهم العملية

وقدم رئيس الجامعة، الشكر للقائمين على تنظيم فعاليات معسكر إعداد القادة لهذا العام، مثنيا على التنظيم الجيد والمواهب الطلابية المتميزة التى تمثل نواة لمبدعين فى المستقبل القريب.