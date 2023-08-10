بشرى بفستان زفاف ومكياج ساحرعبر إنستجرام| صور

فاجأت الفنانة بشرى جمهورها بفستان الزفاف في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها وأنوثتها بتصميم راقي ومكياج مميز.

بشرى

وبدت بشرى بفستان زفاف من تصميم المصمم المصري هاني البحيري، ووكان بصيحة الأوف شولدر، ومُجسم مع إكستنشن من التُل المنفوش؛ ليبرز رشاقتها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، قامت بشرة بترك شعرها بتدلى على ظهرها بشكل ويفي مرتب، ورفعت بعض الخصلات، وزينته بهيد بيس العروس المزين بالورود؛ ليليق مع استايل الفستان.

الفنانة بشرى

ووضعت بشرى مكياجًا جريئًا يبرز رسمة العين، فإعتمدت ظلال العين باللون البني مع الأسود الداكن على الجانبين ومن الداخل بدرجة البني الفاتح، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، واختارت أحمر شفاه باللون السيموني الفاتح.

وكشفت الفنانة بشرى عن سر إرتدائها فستان الزفاف خلال استخدام هاشتاج: " مسلسل طبيبة شرعية ".

أبطال مسلسل طبيبة شرعية

المسلسل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي، وإنتاج محروس المصري ومحمود كامل رزق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين والعرب، وأبرزهم، بشرى، نضال الشافعى، رازان مغربي، صلاح عبدالله، ومروه عبدالمنعم، منذر رياحنه، أيمن عزب، عابد عناني، أمال رمزي، وياسمين جمال، بالإضافة إلى النجم فراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، محمد عبدالجواد، ياسر على ماهر، وضيف شرف الفنان القدير رشوان توفيق.

أحداث مسلسل طبيبة شرعية

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.