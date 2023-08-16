سفيرة البحرين بالقاهرة تشيد بالجهود الطبية المميزة في مستشفى 57357 "صور"

أجرت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية و المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية.

جهود متميزة في مجالات العلاج والرعاية الطبية



وأشادت السفيرة، خلال جولتها بالمستشفى، بما لمسته من جهود متميزة في مجالات العلاج والرعاية الطبية الفائقة في علاج الأطفال والأبحاث العلمية والتكنولوجيا المتقدمة والأجهزة الحديثة والكوادر المتميزة، معبرة عن فخرها واعتزازها بما شاهدته من بصمة كبيرة لمملكة البحرين في أروقة المستشفى، وتخصيص مدخل رئيسي باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لدور مملكة البحرين الرائد في دعم مستشفى 57357 منذ المراحل الأولى لإنشائه وحتى الآن، وتقدير حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ورعاه للدور المهم الذي يقوم به المستشفى تجاه الأطفال المرضى مما أدى إلى منح المستشفى جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة عام ٢٠١٧.



وأكدت السفيرة أهمية العمل على تعزيز سبل التعاون بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة في مجال البحث العلمي وتأهيل الكوادر والاستفادة من الخبرات المشتركة بالقطاع الطبي من خلال الجهات العلمية والأكاديمية والمستشفيات، وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من تنامٍ مستمر في كافة المجالات.



من جانبه، استعرض الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي لمستشفى سرطان الأطفال 57357 الجهود المبذولة من أجل تطوير أساليب علاج الأطفال إلى جانب الأبحاث التي نشرت من أكبر الدوريات الطبية العالمية، معربًا عن تقديره لدعم مملكة البحرين للمستشفى كي يستمر في تقديم دوره المجتمعي ورسالته الانسانية في علاج الأطفال وفقًا لأحدث الأساليب.