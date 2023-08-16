جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن تفاصيل الاختبار التحريري لوظائفها الصحية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية.. جذبت اهتمام الكثير من السعوديين عقب إعلانها تحديد موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على الوظائف الصحية بدرجة (أخصائي، فني، سكرتير طبي) للرجال والنساء والتي أعلنت عنها مسبقًا للعمل في المستشفيات الجامعية، والتي يتم شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ..موعد الاختبار التحريري

وحددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية موعد الاختبار التحريري لـ 119 وظيفة المعلن عنها مسبقًا، ليكون يوم السبت الموافق 03/02/1445هـ - 19/08/2023م، موضحة أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا.

وأوضح الدكتور طفيل بن يوسف اليوسف المتحدث الرسمي للجامعة عبر حساب الجامعة بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بأن الاختبار سيكون يوم السبت 3 صفر 1445هـ الموافق 19 أغسطس 2023م، وذلك في مقر الجامعة مبنى 450 ، و 400 ، و الكلية التطبيقية بالدمام.

وأكد الدكتور اليوسف على أن يلتزم المتقدم للاختبار بكافة الأنظمة واللوائح المنصوص عليها من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية ومنها:

أن يحضر المتقدمون والمتقدمات للهوية الوطنية.

أن يتواجدوا قبل الاختبار بنصف ساعة على الأقل.

ولفت اليوسف إلى أن الجامعة وضعت لوحات ارشادية للدخول الى مقر الاختبار في جميع المواقع المختلفة.

فترات الاختبار التحريري لوظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الفترة الأولى الساعة 8:00 صباحاً.

الفترة الثانية الساعة 10.00 صباحاً.

الفترة الثالثة الساعة 12.00 مساءًا.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. شروط الوظائف الصحية

وكانت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل قد أعلنت سابقا عن حاجتها لشغل 119 وظيفة صحية بها، والتي استمر التقديم عليها لمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم الأحد بتاريخ 1445/01/19 هـ الموافق 2023/08/06هـ الساعة 8:00 صباحاً، حتى يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق2023/08/10م، وذلك في تمام الساعة 2:30 مساءًا، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

كما وضعت الجامعة شروط محددة للتقديم على وظائفها الصحية منها: