نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ: المعدن الأصفر سلعة استراتيجية.. وقواعد العرض والطلب تتحكم بالأسعار

قال الكيمائي عبد العال سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ ، اننا لابد أن نعلم أن الذهب سلعة استراتيجية لها طابع خاص يميزها عن سائر السلع الأخرى، فهى سلعة يسهل بيعها وشراؤها، وأهم ما يميز هذه السلعة أنها تحفظ قيمة المال بل من الممكن أن تزيد من قيمته فى كثير من الأحيان.

وأضاف عبد العال فى تصريح خاص لـ"الوفد": إن سعر الذهب يتأثر بشكل مباشر بالأحداث العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى عملية العرض والطلب المحلى ، ولذا فمن الصعب التنبؤ بإرتفاع أو إنخفاض أسعار الذهب لارتباط السعر بالعديد من العوامل العالمية والمحلية .

الكيمائي عبد العال سليمة

ننصح العملاء بعدم شراء الذهب خلال فترات ارتفاع الأسعار

وأكد نائب أول شعبة الذهب أنه من الملاحظ أن حركة بيع المحلات تزيد عند ارتفاع أسعار الذهب، حيث يقبل الناس على الشراء ظناً منهم أن السعر سيرتفع أكثر من ذلك، وبالفعل يرتفع السعر نتيجة كثرة الطلب والإقبال على الشراء ، ولذا ننصح العملاء بعدم شراء الذهب خلال فترات ارتفاع الأسعار خاصة إذا كان هذا الارتفاع غير مبرر ، بل قرار البيع فى هذه الحالة يكون هو القرار الصحيح ، أما فى حالة استقرار الأسعار يكون قرار الشراء هو الأصح .

للعميل دور كبير فى استقرار الأسعار

وأوضح سليمة: أنه لا يمكن السيطرة على ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب محلياً، وذلك لأن السعر أصبح مرتبط بنسبة كبيرة بالسعر العالمى للذهب، ولكن يمكن أن يكون للعميل دور كبير فى مسألة استقرار الأسعار ، موضحًا أن ذلك يتم من خلال عدم الإقدام الكبير على شراء الذهب فى حالة الارتفاع غير المبرر للأسعار، فسبق وأن أشرنا أن كثرة الطلب فى ظل ارتفاع الأسعار يؤدى إلى استمرارية زيادة السعر .

وطالب نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ بضرورة التأنى فى قرارات العملاء البيعية والشرائية، فالعميل حلقة مهمة جداً فى عملية تحديد سعر الذهب، ولذا يجب أن يكون صاحب قرار رشيدًا ، مؤكدًا أن العميل الفطين هو الذى يشتري الذهب فى حالة انخفاض السعر أو استقراره ، ويبيع فى حالة ارتفاع الأسعار.