سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

سعر الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد في محال الصاغة المصرية، استقرارًا سعريًا بعد الارتفاع الذي حققة بالامس في بعد الاعيرة لاسيما عيار 21، وتخطى عيار 18 حاجو الـ2000 جنيه ليواصل تصاعده من جديد، وحقق عيار 21 يوم الجمعة ارتفاعًا بمقدار 140 جنيهًا، ليسجل سعره اليوم في الصاغة 2380 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية على مستوى جميع الاعيرة خلال الفترة الصباحية اليوم الاحد، ليقف الوفد على أخر المستجدات التي تهم متابعيه، وجاءت الاسعار الان على النحو الاتي:

سعر الذهب اليوم الأحد

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

حقق سعر الذهب عيار 21 يوم الجمعة ارتفاعًا بمقدار 140 جنيهًا، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في الصاغة 2380 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم الأحد استقرارًا، بالتزامن مع إجازة الصاغة، ليتجاوز الـ 2000 جنيه، مسجلًا 2040 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

عيار 21 يسجل هذه القيمة.. سعر الذهب اليوم الأحد بعد تذبذب الأسعار في الصاغة

ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 في التعاملات المسائية ليسجل استقرارًا اليوم على التصاعد الأخير ويستقر على 2720 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تصاعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 920 جنيهًا، في سعر الجرام، ليصل سعره لـ 19040 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وسط توقعات خبراء الذهب بارتفاع سعر الذهب داخل بورصة الذهب العالمية، ليسجل عالميًا 1914 دولارًا.