محافظ الشرقية: تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز

للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها، وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة بتموين الشرقية، برفقة محمود جبر كبير مفتشي مديرية التموين، بالإشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية، وإدارة تموين أبوحماد ،برئاسة محمد يحيى، وذلك بناءًا علي المعلومات الوارده تليفونياً، والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المهرب من المخابز البلدية، بناحية الملاك بأبوحماد لإعادة نخله وبيعه بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وذلك داخل إحدى المزارع.

وقد أسفرت الحملة عن تم ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المهرب استخراج 87,5% تقدر بـ 80 شيكارة حوالي 4 طن، بخلاف عدد 8 طن سن أبيض "سميد" أحد مستخرجات الدقيق والمخصص للمخابز الإفرنجيه لعمل الخبز السن لمرضي السكر والمخصص لعمل حلوي "البسبوسة"، حيث يبلغ سعر الطن السميد 23 ألف جنيه بخلاف كمية كبيرة من الشكائر خضراء اللون فارغة، وشكائر بيضاء اللون لإعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح من المخابز السياحية والافرنجية، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة الي مطحن الأمل بابو حماد للتحفظ عليه على ذمة المحضر المحرر رقم 13116 لسنة 2023 جنح مركز شرطة أبو حماد.