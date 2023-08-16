إحالة 3 متهمين بإنهاء حياة شاب في الزاوية الحمراء للمحاكمة

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، إحالة 3 عاطلين متهمين بإنهاء حياة شاب فى الزاوية الحمراء، أثناء سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، إلى المحاكمة

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه مصابا بعدة طعنات.

على الفور تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية للوقوف على الأسباب الحقيقية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، تم الوصول هوية الجناة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.

عقوبة إزهاق الروح:

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.