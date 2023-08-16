عاجل
روسيا: إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية غرب موسكو عاجل.. قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تخصيص 9 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي ببحيرة قارون رئيس الوزراء يستعرض ملامح خطة تطوير النقل النهري بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 16-8-2023

بوابة الوفد الإلكترونية

تراجعت أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية، بشكل جماعي مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 16 أغسطس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

txt

ارتفاع كبير في سعر الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

txt

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء

 

 العملات الأوروبية والآسيوية:

 

 سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري مبلغ 33.51 للشراء، و33.68 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.01 جنيه للشراء، 39.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.97 جنيه للشراء، 35.14 جنيه للبيع.

 وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.76 جنيه للشراء، 22.86 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.82 جنيه للشراء، 2.84  جنيه للبيع.

 جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.10 للشراء، 21.21 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

 سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.19 جنيه للشراء، 100.64 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

  بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 81.76 جنيه للشراء، 82.13 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 80.07 جنيه للشراء، 80.41 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.52 جنيه للشراء، 43.73 جنيه للبيع.

  أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري:

 

  سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

  وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

  حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

  ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023

تباين بأسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 16-8-2023

ارتفاع كبير في سعر الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 15-8-2023