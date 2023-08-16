أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، بدء اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدرسة عين شمس، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

أكد وكيل التعليم أنه تم تجهيز القاعات بكل الاحتياجات اللازمة لعقد الاختبارات، إذْ تم توفير أجواء من الهدوء لسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة، وفي حالة وجود أي عقبات أو مشكلات، يتم التعامل معها فورًا لتذليلها.

أوضح أن اختبارات القبول تضمنت مادة الرياضيات ومادة العلوم ومادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء العالمي "IQ" الآي كيو.

تعد هذه الاختبارات فرصة مهمة للطلاب لإثبات قدراتهم والحصول على فرصة الالتحاق بمدرسة عين شمس المتميزة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير القطاع التعليمي ورفع مستوى التعليم في الوادي الجديد.

يعكس انطلاق اختبارات القبول بأجواء من الاحترافية والتنظيم، التزام الجهات المعنية بتقديم أفضل الخدمات للطلاب والعمل على توفير بيئة مناسبة للاختبارات، وتعكس أيضًا اهتمام الحكومة المحلية بقطاع التعليم ورغبتها في توفير فرص عادلة للجميع من أجل بناء مستقبل واعد للطلاب في الوادي الجديد.

اليوم .. بدء اختبارات القبول بمدارس عين شمس للمتفوقين

اليوم .. بدء اختبارات القبول بمدارس عين شمس للمتفوقين

اليوم .. بدء اختبارات القبول بمدارس عين شمس للمتفوقين

اليوم .. بدء اختبارات القبول بمدارس عين شمس للمتفوقين