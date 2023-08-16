إصلاح ماسورة الصرف الصحي بحانوت وعودة الحياه إلي طبيعتها

في استجابة سريعة لشكوي الأهالي..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر، بسرعة إصلاح كسر الخط الرئيسي لماسورة مياه الصرف الصحي الرئيسية بقرية كفر حماد التابعة للوحدة المحليه بحانوت، والمتسببة في غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، حرصاً على صحة المواطنين وعدم انتشار الأمراض والأوبئة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قام رئيس مركز ومدينة كفر صقر باستقدام سيارات كسح وشفط المياه والنافورى، لسحب المياه المتراكمة بالشوارع نتيجه كسر بالخط الرئيسي لماسورة مياه الصرف الصحي بقريه كفر حماد التابعة للوحدة المحلية بحانوت (صرف أهالي)، وإزالة الآثار الناتجة من الشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

قدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية وللجهاز التنفيذى، لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وعودة الحياه الي طبيعتها.