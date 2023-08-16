المصرى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد ومعسكر خارجى بالمغرب

بدأ فريق الكرة بالنادى المصرى فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة علي ماهر على ملعب النادي الإجتماعي ببورسعيد فى ظل غياب اللاعبين الفرقة الذين لم يصلوا حتى الآن وبعض العناصر الأخرى لظروف مختلفة .

وحرص المدير الفنى على الإجتماع بمجموعة اللاعبين المتواجدين بالمعسكر قبل بدء التدريبات نبه على طريقته وضرورة إلتزام الجميع بكل التعليمات ولا مجال للتهاون أو التكاسل بحضور جهازه المعاون المكون من محمد عبد الكريم المدرب العام وأمين عمر المدرب المساعد ومصطفى فتحي مدرب حراس المرمى ووائل رأفت المعد البدنى وعبد الرحمن الزغبي محلل الأداء .

وأشار "ماهر" أن فترة الإعداد بدأت فى بورسعيد وسوف تتضمن تدريبات صباحية ومسائية على شاطئ البحر قبل وتنفيذ وحدات تدريبية بدنية وفنية مكثفة وستكون بشكل تدريجى ثم مرحلة النواحى الخططية ، وسوف تتضمن فترة الإعداد قبل الأخيرة معسكرا خارجيا بالمغرب وأداء عددا من المباريات الودية مع فرق مغربية متدرجة قبل الفترة الأخيرة الموضوعة للمعسكر ، ويضم معسكر الفريق 26 لاعبا بعد عودة الغائبين عن المعسكر هم : محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وأحمد ياسر لحراسة المرمى وأحمد عماد وإسلام أبو سليمة وأحمد عيد وكريم العراقى وعماد بوبكر وعمرو موسى وحسين السيد ومحمد دبش وعمرو سعداوى للدفاع وحسن على وإيزى إميكا وإسلام عطية وإلياس الجلاصى وعمرو المرسى وحسام جريشة وزياد فرج وميدو جابر وباهر المحمدى وسمير فكرى للوسط وفرانك إيتوجا ومروان حمدى ومحمد الشامى .