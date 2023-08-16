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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

دعاء يجب المدوامة عليه أثناء الركوع

دعاء
دعاء

شرع الله -تعالى على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلّمنا كيفية أداء الصلاة بالطريقة الصحيحة، وعلّمنا أركان الصلاة، وواجبات الصلاة، ومستحبات الصلاة، قال -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

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تعرف على دعاء الشيخ الشعراوي لطرد السحر فوراً

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دعاء للتضرع إلى الله فى الحر الشديد

 وقد وردت الكثير من الأحاديث في السنة النبوية المطهرة التي تذكر الأدعية التي تُذكر في الصلاة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسبح في ركوعه ثلاث مرات فيقول: "سبحان ربي الأعلى". 

وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه قال: (أنَّه صَلَّى مع النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فلمَّا كَبَّرَ قال: اللهُ أكبَرُ ذو المَلَكوتِ والجَبَروتِ والكِبرياءِ والعَظَمةِ، ثمَّ قَرأَ البَقَرةَ، ثمَّ ركعَ فكان رُكوعُه قريبًا مِن قيامِه، يقولُ: سُبحانَ رَبِّيَ العَظيمِ، سُبحانَ رَبِّي العَظيمِ).

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