دعاء يجب المدوامة عليه أثناء الركوع

شرع الله -تعالى على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلّمنا كيفية أداء الصلاة بالطريقة الصحيحة، وعلّمنا أركان الصلاة، وواجبات الصلاة، ومستحبات الصلاة، قال -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

وقد وردت الكثير من الأحاديث في السنة النبوية المطهرة التي تذكر الأدعية التي تُذكر في الصلاة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسبح في ركوعه ثلاث مرات فيقول: "سبحان ربي الأعلى".

وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه قال: (أنَّه صَلَّى مع النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فلمَّا كَبَّرَ قال: اللهُ أكبَرُ ذو المَلَكوتِ والجَبَروتِ والكِبرياءِ والعَظَمةِ، ثمَّ قَرأَ البَقَرةَ، ثمَّ ركعَ فكان رُكوعُه قريبًا مِن قيامِه، يقولُ: سُبحانَ رَبِّيَ العَظيمِ، سُبحانَ رَبِّي العَظيمِ).