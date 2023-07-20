دعاء للتضرع إلى الله فى الحر الشديد

يبحث الكثير من المواطنين عن دعاء يتضرعون به إلى الله عز وجل في الحر الشديد، في الهذه الأيام شديدة الحرارة.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا كان يومٌ حارٌّ فقال الرجُلُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ما أشَدَّ حَرَّ هذا اليومِ! اللهُمَّ أجِرْني من حَرِّ جهنَّمَ؛ قال اللهُ عزَّ وجَلَّ لجَهنَّمَ: إنَّ عَبدًا من عبادي استجار بي من حَرِّك، فإنِّي أُشهِدُك أنِّي قد أجَرْتُه".

كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اشتدت الحرارة أن يؤخر صلاة الظهر حتى تمضي ذروة الحرارة، فيقول صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاة؛ فَشِدّة الحر من فيح جهنم»، متفق عليه.

وروى مسلم عن خبّاب قال: «شكَوْنا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حرَّ الرَّمْضاء في جباهِنا وأكفِّنا، فلم يُشْكِنا»، أي: لم يزل شكوانا.

دعاء الحر الشديد

الحر الشديد

وعن أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسَين- نفسٍ في الشتاء، ونفسٍ في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير». رواه البخاري ومسلم.

سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وأرحم ضغفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب، اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يا رب العالمين.

اللهم إنّي أسألك أن تُخفّف عنّا هذا الحر وأن تُبعد عنّا شدّة العطش، وأن تتقبّل منّا صيامنا وتعفو عن زلّاتنا وتغفر لنا سيّئاتنا، وتجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك. إلهي يا مولاي يا مجير المستجيرين، ومغيث المستغيثين يا سامع الدعوات ويا قاضي الحاجات، أسألك يا إلهي أن تكشف عنّا هذا الحر الشديد وأن تُجيرنا من حرّ جهنّم يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم، وأن تُعيينا على الصيام والقيام والإحسان في العبادة. اللهم إنّا نستعيذ بك من حرّ جهنّم، ونسألك أن تُحرّم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا على النار، وأن تصرف عنّا الحرّ الشديد في الدنيا وترحمنا وتلطف بنا، وأن تتقبّل صيامنا ولا تؤاخذنا بزلّاتنا وهفواتنا يا كريم يا الله.