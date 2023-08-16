ثقافة المنيا: تواصل تقديم فعاليات ورشة لتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية بسمالوط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وهذا بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وبإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

أحدثت هذه الفعاليات حضورًا قويًا في بيت ثقافة سمالوط، حيث تم تقديم ورشة تعليمية خاصة بأساسيات اللغة الإنجليزية. تولت تدريب المشاركين في هذه الورشة أ. اماني شعبان، المتخصصة في تدريس اللغة الإنجليزية.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز المهارات اللغوية والتواصلية للمشاركين، وتأهيلهم لاستخدام اللغة الانجليزية في الحياة اليومية وبيئة العمل. وقد شملت المحاور التدريبية في الورشة تعلم القواعد الأساسية للغة الإنجليزية، وتحسين مهارات الاستماع والقراءة والكتابة، بالإضافة إلى تعلم المفردات الشائعة والعبارات المهمة.

كانت الورشة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، حيث تمكنوا من تحسين مستواهم في اللغة الانجليزية وزيادة ثقتهم في استخدامها. وقد أبدى المشاركون ارتياحهم تجاه جودة المحتوى التدريبي وطرق التدريب المستخدمة.

يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" التي تهدف إلى توفير فرص تعليمية وترفيهية للمجتمع خلال فترة الإجازات الصيفية. ويستهدف البرنامج جميع شرائح المجتمع، من جميع الأعمار والمستويات الثقافية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" لعدة أسابيع، حيث سيتضمن فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في مختلف مناطق إقليم وسط الصعيد الثقافي. وتسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تشجيع المشاركة الفاعلة للجمهور وتعزيز الحضور الثقافي في المحافظات المصرية.

صرحت الدكتورة رانيا عليوة رئيس فرع ثقافة المنيا بأن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتوسيع نطاق التعليم والثقافة في الصعيد المصري وتمكين الشباب والمجتمع من اكتساب المهارات اللازمة في مجالات مختلفة.

من جانبه، أشاد السيد عمرو بسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، بجهود فرع ثقافة المنيا في تنظيم هذا البرنامج الثقافي المتنوع، مؤكدًا على التزام الهيئة بتقديم فعاليات ثقافية ذات جودة عالية لجميع أفراد المجتمع.

من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم مبادرات وأنشطة ثقافية متنوعة خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز الثقافة والفن في مختلف مناطق مصر، وتطوير قدرات ومهارات أفراد المجتمع.

ثقافة المنيا: تواصل تقديم فعاليات ورشة لتعليم أساسيات اللغة الانجليزية بسمالوط

ثقافة المنيا: تواصل تقديم فعاليات ورشة لتعليم أساسيات اللغة الانجليزية بسمالوط

ثقافة المنيا: تواصل تقديم فعاليات ورشة لتعليم أساسيات اللغة الانجليزية بسمالوط

ثقافة المنيا: تواصل تقديم فعاليات ورشة لتعليم أساسيات اللغة الانجليزية بسمالوط

ثقافة المنيا: تواصل تقديم فعاليات ورشة لتعليم أساسيات اللغة الانجليزية بسمالوط

ثقافة المنيا: تواصل تقديم فعاليات ورشة لتعليم أساسيات اللغة الانجليزية بسمالوط

ثقافة المنيا: تواصل تقديم فعاليات ورشة لتعليم أساسيات اللغة الانجليزية بسمالوط