ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية تعلم دمج الوان الخشب وأساسيات رسم بورتريه

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة وهذا بالتعاون إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وبإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة.

وقد قدم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية ممتعة للمشاركين حيث تم تعلم كيفية دمج ألوان الخشب وخلق تناغم لوني في التكوين الواحد بإشراف الفنانة يسرا مقلد. وكانت هذه الورشة مثيرة للاهتمام حيث تعلم المشاركون إبداعات جديدة وتقنيات مبتكرة للتعامل مع ألوان الخشب والتلاعب بها في أعمالهم الفنية.

كما أقيمت ورشة أخرى لتعليم أساسيات رسم البورتريه بإشراف الفنانة سحر عبد المحسن. تعلم المشاركون خلال هذه الورشة كيفية رسم صورة مجسدة للوجه والتعبير عن العواطف والتفاصيل الدقيقة في العمل الفني. تساهم هذه الورشة في تطوير مهارات المشاركين وتعزز فهمهم لفن البورتريه.

تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" الذي يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المشاركين في مجالات الفن والثقافة، وتوفير بيئة مثلى للتعبير الإبداعي خلال فترة العطلة الصيفية. وتسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور ثقافة المنيا من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز ونشر الفن والثقافة في المجتمع المحلي وتوسيع آفاق الإبداع والتفاعل المجتمعي.

تعتبر الورش الفنية التي نظمتها قصور الثقافة في إقليم وسط الصعيد ناجحة وملهمة للمشاركين، حيث كانت فرصة لاكتشاف المواهب الفنية وتعزيز الابداع والتعاون الفني في منطقة المنيا. تؤكد هذه الفعاليات الثقافية على أهمية دور الثقافة والفن في بناء المجتمع وتنمية المواهب الشابة، وتؤكد التزام قصور الثقافة بتقديم فرص للجميع للاستمتاع بالفن والثقافة في فترة الإجازة الصيفية.

ثقافة المنيا: تقيم ورشة فنية تعلم دمج الوان الخشب واساسيات رسم بورتريه

ثقافة المنيا: تقيم ورشة فنية تعلم دمج الوان الخشب واساسيات رسم بورتريه

ثقافة المنيا: تقيم ورشة فنية تعلم دمج الوان الخشب واساسيات رسم بورتريه

ثقافة المنيا: تقيم ورشة فنية تعلم دمج الوان الخشب واساسيات رسم بورتريه

ثقافة المنيا: تقيم ورشة فنية تعلم دمج الوان الخشب واساسيات رسم بورتريه

ثقافة المنيا: تقيم ورشة فنية تعلم دمج الوان الخشب واساسيات رسم بورتريه