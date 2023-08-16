غرفة شركات السياحة تحذر المعتمرين من إجراء يكلف عدم دخول السعودية (فيديو)

حذر مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة من إلغاء رخص الشركات السياحية للعمرة في حالة تغيير الشركة لأحد بنود البرنامج المرفوع على "بوابة العمرة الالكترونية" والذي اختاره المعتمر، لأن ذلك سيؤدي إلى توقف رحضة الشركة وتلغى فورا.

وأضاف في برنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc من التعامل مع السماسرة أو تصديق ما يتم ترديده أن السفر بتأشيرة سياحية سيوفر المال، لافتا إلى أن التأشيرة السياحية تكلف المعتمر الدفع في تساهيل، ويعاني من بعد الفنادق عن الحرم، فضلا عن أن وزارة السياحة ليست لها سلطة فرض عقوبات على السماسرة، لافتا اإلى أن بعض الحجاج والمعتمرين تم ايقافهم في المطار ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات بسبب الاعتماد على تأشيرة الزيارة، بعد تبليغ السعوديين عنهم.

إلغاء نظام الساعة الإلكترونية

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بإلغاء نظام الساعة الإلكترونية ،مؤكدا أن الحكومة السعودية لم تطلبها، فضلا عن تحميلها على المعتمر سعر إضافي والكثير منهم لا يقرأ ولا يهتم بالساعة، متسائلا: لماذا نكلف المعتمر ساعة الحكومة السعودية لم تطلبها ، فلابد من التخفيف عن المواطن".



وأوضح أن الساعة الحكومية أصدرتها الحكومة السعودية عام كورونا واهدتها للحجاج لتحديد مكان الحاج في حالة هروبه او إصابته أو خلال فترة الحج، ولكنها لم تصدرها هذا العام.