جنوب سيناء تجدد الثقة في مجلس إدارة غرفة التجارة

أعلنت الغرفة التجارية بجنوب سيناء عن انتخاب مجلس إدارة جديد لها بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا، وقد فاز السيد محمد وحيد برئاسة المجلس بعد أن حظي بتأييد الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العمومية للتجار بجنوب سيناء.

يتكون المجلس الجديد من 5 أعضاء هم: الدكتور حاتم السيد نائباً أولاً، والسيد أسامة رمسيس نائباً ثانياً.

بالإضافة إلى السيد محمد عبده والسيد محمد ربيع آميني صندوق، والسيد مصطفى واصل سكرتيراً عاماً.

وأعرب السيد محمد وحيد عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه الأعضاء، واعداً بتحسين الأداء وتنمية الصادرات والاستثمارات في المنطقة.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الغرفة التجارية في تقديم الدعم والخدمات للتجار والمستثمرين بالمنطقة وتعزيز بيئة الأعمال، وكذلك تحفيز الشركات الكبرى على الاستثمار في سيناء.

ونظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فإن تجديد الثقة في مجلس إدارة غرفة التجارة بجنوب سيناء يعد إشارة إلى ثقة الأعضاء في قدرته على التميز والابتكار والعمل الجاد لتحقيق مصالحهم وأهدافهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتنميته.

وبهذه المناسبة، نهنئ جميع أعضاء المجلس الجديد، ونتمنى لهم دوام النجاح في مهامهم.