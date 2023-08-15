الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ضياء رشوان يكشف الاتفاق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (فيديو)

ضياء رشوان المنسق
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن هناك معايير عدة تحكم عدد نواب مجلس النواب، هل يمكن زيادتها أم لا.

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ضياء رشوان: التوافق على شكل انتخابات المجالس المحلية هو أول توافق على شكل انتخابي في مصر

هناك دول عدد النواب فيها يكون مناسبا لتمثيل فئات الشعب

وأضاف  ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك دول يكون العدد ثابت فيها، مثل أمريكا كل ولاية عنها نائبان، وهناك دولا عدد النواب فيها يكون مناسبا لتمثيل فئات الشعب.

وأكد  ضياء رشوان أنه لا بد أن يكون عدد النواب يسمح بتوفير الشروط الدستورية، لكن جميع من ناقشوا هذه النقطة في اللجنة اتفقوا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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