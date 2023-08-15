طريقة صنع بخاخ الروزماري.. احصلي على شعر طويل وناعم

يُعرف الروزماري بفوائده العديدة للشعر، حيث يعزز على نموه عن طريق تثبيط التغيرات الهرمونية التي تؤدي إلى تساقط الشعر، وتحسين الدورة الدموية في البصيلات والعمل كمضاد للأكسدة وتقليل الالتهاب في فروة الرأس، مما يعالج أيضًا القشرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بخاخ الروزماري لتطبيقة على الشعر.

طريقة عمل بخاخ الروزماري

خمسة أغصان من الروز ماري الطازج، أو فنجان منه

2 كوب من الماء

طريقة التحضير

يوضع الماء وبه أغصان الروز ماري على نار متوسطة حتى تغلى جيدا.

يغطى الماء المغلي ويترك حتى تبرد تماما.

يصب المزيج في زجاجة بخاخ ويرش على الشعر منه يوميا.

يفضل حفظ الزجاجة في الثلاجة.

ويتم استخدامه على الشعر الجاف وتدليك الفروة باليد لمدة 10 دقائق ثم يمشط الشعر