الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الشرقية للدخان يقدم 3 حلول لإنهاء أزمة السجائر (فيديو)

السجائر
السجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، إنه دعا الحكومة منذ 3 أشهر للتركيز على أزمة ارتفاع الأسعار، مضيفا "قلت للحكومة اصحي فيه مشكلة ستحدث وانتم مش واخدين بالكم ومحدش سمع".

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"الشرقية للدخان": اختفاء السجائر يثير الاندهاش

ضرورة وجود تشريع ضريبي

وأردف، أنه طالب بضرورة وجود تشريع ضريبي، مضيقا: “عاوزين حل في 48 ساعة ولو محلتهاش ارموني في النار”.

وأوضح: "تراجع أسعار السجائر في 3 خطوات، أولها إصدار رئيس الجمهورية بمشروع قانون حتى عودة عمل مجلس الشعب لأنه لابد من فرض ضريبة، وتوزيع الشرائح، وثانيا إحالة المضبوطات لجهاز الخدمة الوطنية، ثالثا هو تغير خطة التوزيع والبدء بالبيع في محطات وطنية ثم منافذ الماركت المعروفة.

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