الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

"الشرقية للدخان": اختفاء السجائر يثير الاندهاش

السجائر
السجائر

علق هاني أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، قائلا “إحنا نفسنا مستغربين الأزمة.. هناك بعض التجار استغلوا الأزمة الاقتصادية”.

txt

"الشرقية للدخان" تكشف السبب الحقيقي لأزمة السجائر.. فيديو

وأضاف هاني أمان، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة "، والمذاع على فضائية" المحور" مساء اليوم ، أن هناك اندهاش من اختفاء بعض علي السجائر على الرغم من أن إنتاج الشرقية للدخان من شهر أيريل وحتى الآن ثابت، ولكن هناك حلقة وثيقة هدفها جمع البضاعة من السوق".


وأردف أن إنتاج الشركة سنويا ضخم جدا وهو ما يسبب تشعب حلقة توزيع علب السجائر، موضحا أن المسئول عن الحصول على البضائع من الشركة هم المتعهدون المسجلون بالشركة، ومن ثم يتم توريدها لتجار الجملة وهم مسجلون بالشركة، ولكن التجار الكبار لا صلة للشركة بهم.

تجار النصف جملة هم المسئولين عن التوزيع للمنافذ

وأضاف: تجار النصف جملة هم المسئولين عن التوزيع للمنافذ، وتجار "باب البحر" حيتان التجارة، ومن الممكن أن لا يكون لديهم سجائر من إنتاجنا ".

 

مواد متعلقة

15 و24 جنيهًا سعرعلبة السجائر وتحذير شديد اللهجة للتجار.. فيديو

نشرة أخبار التوك شو.. إنشاء مصنع دولارات بمصر واقتراح يحل أزمة السجائر

شعبة الدخان تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر (فيديو)

مافيا السجائر تتحكم في مزاج المصريين.. وشارع "كلوت بك" كامل العدد بسبب الكييف| صور