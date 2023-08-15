"الشرقية للدخان": اختفاء السجائر يثير الاندهاش

علق هاني أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، قائلا “إحنا نفسنا مستغربين الأزمة.. هناك بعض التجار استغلوا الأزمة الاقتصادية”.

وأضاف هاني أمان، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة "، والمذاع على فضائية" المحور" مساء اليوم ، أن هناك اندهاش من اختفاء بعض علي السجائر على الرغم من أن إنتاج الشرقية للدخان من شهر أيريل وحتى الآن ثابت، ولكن هناك حلقة وثيقة هدفها جمع البضاعة من السوق".



وأردف أن إنتاج الشركة سنويا ضخم جدا وهو ما يسبب تشعب حلقة توزيع علب السجائر، موضحا أن المسئول عن الحصول على البضائع من الشركة هم المتعهدون المسجلون بالشركة، ومن ثم يتم توريدها لتجار الجملة وهم مسجلون بالشركة، ولكن التجار الكبار لا صلة للشركة بهم.

تجار النصف جملة هم المسئولين عن التوزيع للمنافذ

وأضاف: تجار النصف جملة هم المسئولين عن التوزيع للمنافذ، وتجار "باب البحر" حيتان التجارة، ومن الممكن أن لا يكون لديهم سجائر من إنتاجنا ".