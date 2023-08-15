مفاجأة سارة للمصريين بالخارج.. جلسة افتراضية للمشاركة في الحوار الوطني تلبية لرغباتهم

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة عن مطلب هام لأبناء مصر بالخارج، وهو إشراكهم في عملية وجلسات الحوار الوطني التي تتم بمصر.

وأشارت وزيرة الهجرة، في مؤتمرها الصحفي اليوم، أن أحد توصيات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة هي عقد جلسة افتراضية المصريين بالخارج في الحوار الوطني، تلبية لتلك المطالب.

ونوهت وزيرة الهجرة أن هذه الجلسة تناقش كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مؤكدة أن هذه الجلسة ستكون بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جلسات الحوار الوطني

وقد طالب أبناء مصر بالخارج الفترة الماضية إشراكهم في جلسات الحوار الوطني، وقد استاء الجميع من تهميشهم في هذا الأمر، لذلك قام عدد كبير منهم في عدة دول مختلفة بمخاطبة وزارة الهجرة والدولة لإشراكهم في تلك الجلسات.

وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.